ضبط مصنع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية فى المقطم

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة التنفيذية لحى المقطم برئاسة اللواء أسامة هلال رئيس الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الشرطة، من ضبط مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية.

وأكد اللواء أسامة هلال، رئيس الحى، أنه تم شن حملة اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارات الصحة والتموين والطب البيطرى ، لافتًا إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وحدة سكنية ببلوك 16 مدخل 3 مساكن العبد تعمل كمعمل لتصنيع شامبو وصابون وعطور بها كميات كبيرة من المواد الخام ومكسبات لون ورائحة منتهية الصلاحية .

وأضاف، أنه تم غلق ورفع عداد الكهرباء فضلًا عن إتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة .