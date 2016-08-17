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خبير عسكرى :”داعش” لا يستطيع استعادة الأراضي التي فقدها في العراق

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خبير عسكرى :”داعش” لا يستطيع استعادة الأراضي التي فقدها في العراق خبير عسكرى :”داعش” لا يستطيع استعادة الأراضي التي فقدها في العراق


> قال الخبير العسكري والاستراتيجي، إحسان القيسون، إن مقتل مسؤول أمني فى تنظيم “داعش” الإرهابي جراء غارة جوية فى الموصل لن يؤثر كثيرا على التنظيم، مشيراً إلى أن قيادة داعش ليست مركزية، ويستطيع التعويض عن الشخصيات التي يتم قتلها مثل مسؤول أمني، أو مالي.

وأضاف القيسون خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية منى بلهيم، أن داعش فقد قدرته على الاحتفاظ بالأراضي، وليست لديه القدرة على استعادة تلك الأراضي التي فقدها، وإنما لديه القدرة على المناورة، والمبادرة، ولن يفقدها مدللاً على ذلك بالعمليات الهجومية التي يقوم بها.

وأوضح القيسون أن قوات البشمركة استطاعت تحقيق تقدم على كافة القطاعات العسكرية، مؤكداً أن استراتيجية الولايات المتحدة هي القضاء على داعش كقوة عسكرية فقط، وليس كتنظيم إرهابي.

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