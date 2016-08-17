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رئيس جامعة دمنهور يترأس لجنة اختيار عميد كلية الزراعة الجديد

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رئيس جامعة دمنهور يترأس لجنة اختيار عميد كلية الزراعة الجديد رئيس جامعة دمنهور يترأس لجنة اختيار عميد كلية الزراعة الجديد

ترأس الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور اللجنة الخماسية لاختيار العمداء لكلية الزراعة بعضوية كل من الدكتور على عبد المجيد صوان الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان والدكتور محمد رفعت عميد كلية الآداب والدكتور مصطفى العباسى أستاذ كيمياء وسمية المبيدات المتفرغ والدكتور أحمد يوسف أستاذ الأراضى والمياه.

 

واستعرض الأساتذة المتقدمين لمنصب عميد كلية الزراعة الخطة الاستراتيجية التطويرية للكلية، والتى تشمل نقاط القوة والضعف وتحليل الفرص والإمكانات المتاحة وكيفية تطوير الكلية فى مجالات التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

من جانبه أكد الدكتور عبيد صالح أن المقابلات اليوم جاءت فى جو من الود واتسمت بالشفافية والوضوح، وأن الهدف هو النهوض بالجامعة ككل والعمل على تقديم خريج مهارى قادر على خدمة وطنه ووضع جامعته فى مصاف الجامعات الدولية والإقليمية والمحلية من خلال منظومة عمل متميزة تعمل على خدمة الطالب والمجتمع فى آن واحد.

 

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