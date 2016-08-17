بالفيديو – نيمار يدخل تاريخ الأولمبياد بأسرع هدف في البطولة

دخل نيمار قائد منتخب البرازيل الأوليمبي تاريخ المسابقة من أوسع أبوابه بعدما سجل هدفا في الثانية 14 في شباك الهندوراس.

ويلتقي منتخب البرازيل بمنافسه الهندوراس يوم الأربعاء في إطار نصف نهائي أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتسلم نيمار تمريرة بينية واصطدم بحارس مرمى الهندوراس لترتطم الكرة بقدمه وتسكن الشباك معلنة عن الهدف الأول للسليساو.

ويطمح منتخب البرازيل في الظفر باللقب الأوليمبي في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه إذ أنه كان قريبا في أولمبياد لندن 2012 لكنه كان وصيفا للمكسيك بعد الهزيمة في النهائي.

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