أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما هو سبب اختفاء محمد الزيلعي عن الساحة الفنية؟

Google+ Print

الأربعاء 17-08-2016 17:29

الرياض – عماد الحكمي

أكد الفنان محمد الزيلعي لـ"سيدتي" أنه يحضّر لمجموعة من التعاونات الفنية، ومنها: أغنية "سينغل" سيكشف عن تفاصيلها لاحقاً، مبيناً أن الظروف الصحية لوالده أبعدته فترة عن الوسط، وقال: أقمت مؤخراً حفلة غنائية في عمان ضمن مهرجان "صلالة"، والحمدلله كانت ناجحة بكل المقاييس، وأضاف: أحضر هذه الأيام لمجموعة من الأغاني التي ستحوز على ذائقة الجمهور.
وعن تعاونه مع الشاعر عبداللطيف آل الشيخ قال الزيلعي إن هناك مجموعة من الشعراء الذين يتمنى التعاون معهم أي فنان، وذلك لجمال قصائدهم وعملهم الاحترافي، ومنهم: عبداللطيف آل الشيخ، وتركي آل الشيخ، وهما أكثر شعراء المرحلة الحالية تميزاً في الأغنية ، ويشرفني أن أغني من نصوصهما.
وبين الزيلعي أن الفترة الماضية شهدت ظروفاً صحية صعبة لوالده وتجاوزها بحمد الله، مقدماً شكره لجمهوره وزملائه في الوسط الفني والإعلامي الذين بادروا بالسؤال عنه.
وعن تركيزه على الغناء في بعض حفلاته على أغانٍ من الموروث والفلكلور قال الزيلعي: هناك ألوان محببة للجمهور، ومن الصعب غناؤها، لكنني نجحت في ذلك، ونجد أن كبار الفنانين في السعودية، مثل: فنان العرب محمد عبده، وراشد الماجد، قاموا بغناء عدد كبير من الألوان ولامست إحساس الجمهور؛ لأنها ذات إيقاع طربي، وأضاف: أغلب الأغاني الموجودة الآن، والتي يغنيها الفنانون في الخليج، مستمدة من ألوان الموروث السعودي، وأشهرها: الخبيتي، والسامري، والإيقاع الدوسري، وجميعها تلقى أصداء واسعة.
وعلى صعيد آخر، كشف الفنان محمد الزيلعي أنه تمنى فوز الهلال في مباراة السوبر أمام شقيقه الأهلي، مبيناً أن "الزعيم" هو أيقونة الجمال في الكرة السعودية وملهم للشعراء والفنانين، مشيداً في الوقت نفسه بالحضور الطاغي للنادي الأهلي الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، معتبراً أن الفن والرياضة متعة لا تتجزأ للجمهور السعودي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة