ما هو سبب اختفاء محمد الزيلعي عن الساحة الفنية؟

الرياض – عماد الحكمي

أكد الفنان محمد الزيلعي لـ"سيدتي" أنه يحضّر لمجموعة من التعاونات الفنية، ومنها: أغنية "سينغل" سيكشف عن تفاصيلها لاحقاً، مبيناً أن الظروف الصحية لوالده أبعدته فترة عن الوسط، وقال: أقمت مؤخراً حفلة غنائية في عمان ضمن مهرجان "صلالة"، والحمدلله كانت ناجحة بكل المقاييس، وأضاف: أحضر هذه الأيام لمجموعة من الأغاني التي ستحوز على ذائقة الجمهور.

وعن تعاونه مع الشاعر عبداللطيف آل الشيخ قال الزيلعي إن هناك مجموعة من الشعراء الذين يتمنى التعاون معهم أي فنان، وذلك لجمال قصائدهم وعملهم الاحترافي، ومنهم: عبداللطيف آل الشيخ، وتركي آل الشيخ، وهما أكثر شعراء المرحلة الحالية تميزاً في الأغنية السعودية، ويشرفني أن أغني من نصوصهما.

وبين الزيلعي أن الفترة الماضية شهدت ظروفاً صحية صعبة لوالده وتجاوزها بحمد الله، مقدماً شكره لجمهوره وزملائه في الوسط الفني والإعلامي الذين بادروا بالسؤال عنه.

وعن تركيزه على الغناء في بعض حفلاته على أغانٍ من الموروث والفلكلور قال الزيلعي: هناك ألوان محببة للجمهور، ومن الصعب غناؤها، لكنني نجحت في ذلك، ونجد أن كبار الفنانين في السعودية، مثل: فنان العرب محمد عبده، وراشد الماجد، قاموا بغناء عدد كبير من الألوان ولامست إحساس الجمهور؛ لأنها ذات إيقاع طربي، وأضاف: أغلب الأغاني الموجودة الآن، والتي يغنيها الفنانون في الخليج، مستمدة من ألوان الموروث السعودي، وأشهرها: الخبيتي، والسامري، والإيقاع الدوسري، وجميعها تلقى أصداء واسعة.

وعلى صعيد آخر، كشف الفنان محمد الزيلعي أنه تمنى فوز الهلال في مباراة السوبر أمام شقيقه الأهلي، مبيناً أن "الزعيم" هو أيقونة الجمال في الكرة السعودية وملهم للشعراء والفنانين، مشيداً في الوقت نفسه بالحضور الطاغي للنادي الأهلي الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، معتبراً أن الفن والرياضة متعة لا تتجزأ للجمهور السعودي.