دنيا بطمة تفاجىء جمهورها وتعليقات تؤكد تقليدها لـ سعد لمجرد

المغرب - حسناء عتيب

بعد انتهائها من تصوير فيديو كليب أغنية "غيورة "، أعلنت الفنانة دنيا بطمة عبر صفحتها على "إنستقرام" أنها بصدد التحضير لمفاجأة كبرى لجمهورها، وذلك خلال تصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب في المغرب مع طاقم مغربي، أما المفاجأة فهي توجيهها الدعوة لجمهورها ليحضر تصوير الكليب الجديد معها.

وكتبت بطمة "المفاجأة كالتالي أحبابي، سيتم تصوير عمل آخر على طريقة الفيديو كليب ولكن هذه المرة سيتم تصويره ببلدي المغرب مع طاقم مغربي وطبعاً بعد إبداعنا جميعاً بأغنية "مزيان واعر"، الإبداع مستمر ولنا عودة مع أغنية بعنوان "ارقص" كلمات وألحان توفيق المغربي، إنتاج شركة alturk_productions إشراف الغالي زوجي محمد الترك، المخرج نخليوها مفاجأة ".

وأضافت بطمة في تدوينتها "سيتم تصوير بعض اللقطات بمدينة الدار البيضاء يوم السابع عشر من غشت أي الأربعاء ، أحبابي بغيت نخبركم أنه غادي تكونو حتى انتوما معايا في تصوير لقطات من الفيديو كليب حضوركم يهمني، غادي نخبركم بالمكان والزمان غدا بحول الله وغادي نكتب لكم رقم للتواصل عبر الواتساب وتأكيد الحضور، كنحماق عليكم."

وختمت كلامها بـ "الكلام موجه لمحبين دنيا بطمة فقط "، ليتفاعل معها العديد من متتبعيها الذين أعلن الكثير منهم موافقتهم على حضور التصوير. فيما اعتبر البعض مفاجأة دنيا بطمة منقولة من فيديو كليب "أنا ماشي ساهل" للفنان سعد لمجرد الذي اعتمد فيه بالأساس على جمهوره وهو الأمر الذي جعل نجاح الكليب متميزاً ولايزال في الصدارة.