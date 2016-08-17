الإعلامي المعتصم طرابزوني: أسعى لدخول عالم السينما

"الإعلامي المنشكح" هكذا أحب المعتصم الطرابزوني أن يتم تقدميه دون رسميات أو مسميات، الطرابزوني ابن السعودية بمجرد النظر إليه لا يسعك سوى أن تضحك، برع نجم "السوشيال ميديا" في التقديم الإذاعي والتمثيل، منحه الله حب الناس، تتسم في ملامحه شفافية الروح المرحة التي عشقها متابعوه لتكون هي أولى خطوات نجاحه نحو عالم الشهرة والنجومية، هوى التمثيل ودرس الإعلام وتمكن بجدارة من أن يرسم البسمة على شفاه جمهوره دون عناء من خلال ما يقدمه عبر "السوشيال ميديا"، ليغلف مواقف الحياة بقالب الظل الخفيف في الإطار الهادف.

"سيدتي نت" التقاه في دردشة سريعة كاشفاً عن جوانب حياته المختلفة.

- من أنت ؟

المعتصم طرابزوني مذيع إذاعي ومقدم برامج ومقدم فعاليات.

- لماذا اخترت الكوميديا لتظهر بها لجمهورك؟

الكوميديا ليست مجالاً لاختياره، فقد تحاول أن تكون كوميدياً، ولكن لا تكون ناجحاً في ذلك، فهي هبة من الله قد يتقبلها الناس منك أو لا، ولله الحمد النسبة الأكبر تقبلتها.

- من هو ممثلك المفضل في الكوميديا؟

كيفن هارت، أحمد حلمي، تامر حسني.

- هل تفضل شهرتك في الميديا عن التلفاز؟

لا أقيسها بالتفضيل، إنما أقيسها بأنني سأنجح، ولكن لا أرفض التلفاز إن كانت لي فيه فرصة ناجحة كـ"السوشيال ميديا".

- ما هدفك مما تقدمه عبر صفحتك في "إنستقرام"؟

الأهداف متنوعة، منها: الرسائل في المقاطع، ومقاطع الغرض منها نشر الضحكة بفكرة تلمس قلوب المتابعين.

- هل حققت النجومية التي تمنيتها؟

ليس بعد.

- ما أكثر انتقاد تواجهه من المتابعين؟

تختلف الانتقادات، ولكن أكثرها تدور حول الجرأة في طرح المحتوى.

- ما هي الصفة التي تجذب المتابعين لك؟

علاقتي بهم وقربي منهم.

- لمن كان الفضل في توجهك لهذا المجال؟

والدتي زهور بندقجي، وزملائي فهد سال وقسوره الخطيب.

- قلدت المرأة ببراعة، فهل واجهت انتقادات؟

نعم، وكانت لاذعة جداً، ولكن من نسبة قليلة، فلم أهتم.

- ما هي قاعدتك الأولى في تنسيق أفكارك واختيارات مقاطع "إنستقرام" لك؟

أن يرى المتابع شيئاً يواجهه ويلمس قلبه وبعدها يبتسم.

- ما هو شعارك في عالم الميديا؟

من الناس وبين الناس، فإن لم أعطهم رسالة هادفة، لن أعطيهم رسالة تافهة.

- من هي الشخصية الأكثر نجاحاً في الميديا برأيك؟

عمر حسين، وهو كاتب وممثل كوميدي سعودي كان يقدم برنامج "على الطاير".

- من هي الشخصية النسائية الأكثر نجاحاً في "السوشيال ميديا" خليجياً برأيك؟

هتون القاضي مقدمة برنامج "نون النسوة".

- كيف تختار أفكار مقاطعك المصورة عبر "إنستقرام"؟

من خلال المواقف التي أعيشها أو أراها في الناس.

- كم عدد المتابعين لحسابك؟

402 ألف في "إنستغرام"، و150 ألفاً في "سناب شات"، و50 ألفاً في "تويتر"، و20 ألفاً في قناتي الخاصة على "اليوتيوب"، ونصف مليون على برنامجي السابق "أنا وهي".

- هل هناك فئة عمرية معينة من المتابعين؟

من 18 وما فوق.

- هل توقعت هذه المتابعة وهذه الشهرة في هذا المجال؟

توقعتها وكنت أسعى لها.

- هل كان لظهورك الإعلامي علاقة دفعتك لخوض هذا المجال؟

نعم، فحين مثلت أول مرة في مسلسل "موتى يمشون بيننا" زاد حماسي للظهور أكثر.

- ما هو آخر ما نشرته عبر حساباتك في الميديا؟

هاشتاق عن "الفتوت والحليب"، ومقطع على "إنستقرام" بخصوص شنطة البنت وقت السفر.

- من يلهم معتصم طرابزوني؟

أمي زهور بندقجي.

- هل تحلم في الوصول إلى السينما والتمثيل؟

نعم، كما أطمح لطرح عمل خاص بي بإذن الله.

- ما هو طموحك مستقبلاً؟

تكوين شركة خاصة للإنتاج الفني، وإخراج عمل سعودي خاص بي.

- في ثلاث جمل صف لنا نفسك.

مديني القلب، مكاوي قالباً، جداوي المعيشة.

أمير تربى على يد ملكة (أمي).

شكراً لمرض السرطان، ففيه علمت قيمة الحياة وقيمة ما كان سيفوتني لو لم أعمل وأنجح.

- كيف تختار ستايل ملابسك؟

استشير من هم في محيطي، حيث أنني ضعيف في هذا الأمر، لكنني أهتم بأن تكون اختياراتي مقبولة.

- ما هو مجال دراستك وعملك الحالي؟

أدرس الإعلام في جامعة الملك عبدالعزيز، وأعمل مذيعاً لإحدى الإذاعات السعودية.

- ألم يراودك حلم الزواج حتى الآن؟

يراودني كل يوم، ولكن سيتحقق بمجرد أن أحقق ما أردت الوصول له بإذن الله.

- هل خضت تجربة حب مع إحدى نجمات الميديا؟

نعم.

- ما هي حكمتك المفضلة؟

إن لم تستطع الوصول للقمة، فساعد غيرك ليذكر اسمك فيها.

- ما آخر كتاب قرأته؟

"أنصاف مجانين".

- كلمة تقولها لمن رغب في دخول مجال الميديا؟

لا تهتم بكمية عدد المتابعين، بل اهتم بكيفية القيام بجمعهم، واجعل رسالتك هي من تجمعهم وليس التفاهة.

- ما الذي يميزك عن باقي نجوم الميديا برأيك؟

الذي يوجد في قلبي على لساني.

- ما الموقف الذي لا تنساه وتعرضت له من قبل معجبيك؟

جاءني أب وقال لي: يا ولدي، صوتك في بيتي وفي سيارتي وفي الآي باد واللاب توب، والآن أمامي، صدقني أنت تعيش في بيتي وأنت لا تعلم، فانتبه إلى ما تقوله لأهل بيتي؛ لأن أهلي أمانة عندك.

المتابعون للمعتصم الطرابزوني

- 402 ألف في "إنستقرام".

- 150 ألفاً في "سناب شات.

- 50 ألفاً في "تويتر".

- 20 ألفاً في قناته الخاصة على "اليوتيوب".

- نصف مليون على برنامجه السابق "أنا وهي".