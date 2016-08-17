قمر خلف وزوجها مهيار خضور يحتفلان.. والسبب

احتفلت الفنانة قمر خلف وزوجها الفنان مهيار خضور بعيد ميلاد ابنتهما «آيات» التي بلغت سنتها الأولى، وقالت قمر: «أنتظر أن أقبّلها بين الجبين والعين وأداعبها من حين إلى حين وأسمع مناغاتها الحنونة، وكلماتها المفتونة، المنقوصة بآخر حرفين، فما أجملها حين تناديني بالكاد تنطق اسمي»، وآيات هي الابنة الوحيدة للفنانة قمر خلف من زوجها الفنان مهيار خضور، ولكن لديها ابنة ثانية من زوجها الأول الفنان مهند قطيش، وهي جودي، التي يجمعها بوالدتها شبه كبير.