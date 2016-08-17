ميساء مغربي سفيرة، فما السفارة التي استلمتها؟

تم اختيار الفنانة ميساء مغربي سفيرة لمهرجان السياحة العربية، لتكون أول فنانة عربية يتم تنصيبها هذا المنصب من قبل اتحاد المنتجين العرب، وبتصريح خاص لموقع سيدتي أعربت مغربي عن سعادتها بهذا المنصب واعتبرته مهمة صعبة وهامة ومسؤولية كبيرة عليها، وتتمنى أن تكون على قدر هذه الثقة التي أعطيت لها، كما منحت مغربي لقب «أيقونة الدراما العربية» بعد النجاحات التي حققتها في الدراما الخليجية والمصرية، إضافة إلى الأعمال التاريخية التي وضعت فيها بصمة كبيرة، وكان آخرها مسلسل «سمرقند» والذي حصلت فيه على أفضل فنانة عربية في أكثر من استفتاء عربي.