أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالفيديو: بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد زوجها تامر حسني بالصواريخ

Google+ Print

الأربعاء 17-08-2016 21:42

كشفت المطربة المغربية نجمة "ستار أكاديمي" المعتزلة ومصممة الأزياء حالياً بسمة بوسيل عن الصور ومقاطع الفيديو الوحيدة للعائلة أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زوجها المطرب تامر حسني ، حيث ظهرت ابنتها بوضوح للمرة الأولى، كما تم إطلاق عدد كبير من الصواريخ الضوئية المسماة بالشماريخ في سماء الفيلا الخاصة بتامر.

بسمة نشرت مقاطع من أجواء الاحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام ، وبدا واضحاً وجه تامر حسني برفقتها ابنتهما تالا وظهرت الألعاب النارية التي تم إطلاقها احتفالاً بعيد ميلاد تامر وعلقت بسمة على الفيديو "كل سنة وانت طيب حبيبي"، ووصفت تامر بصاحب الروح الحلوة والقلب النقي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو والصور.. كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو- كيف يستطيع الثعبان ابتلاع رجلٍ و"جاموسة"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات"

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة

بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة