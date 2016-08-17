بالفيديو: بسمة بوسيل تحتفل بعيد ميلاد زوجها تامر حسني بالصواريخ

كشفت المطربة المغربية نجمة "ستار أكاديمي" المعتزلة ومصممة الأزياء حالياً بسمة بوسيل عن الصور ومقاطع الفيديو الوحيدة للعائلة أثناء الاحتفال بعيد ميلاد زوجها المطرب تامر حسني ، حيث ظهرت ابنتها بوضوح للمرة الأولى، كما تم إطلاق عدد كبير من الصواريخ الضوئية المسماة بالشماريخ في سماء الفيلا الخاصة بتامر.

بسمة نشرت مقاطع من أجواء الاحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام ، وبدا واضحاً وجه تامر حسني برفقتها ابنتهما تالا وظهرت الألعاب النارية التي تم إطلاقها احتفالاً بعيد ميلاد تامر وعلقت بسمة على الفيديو "كل سنة وانت طيب حبيبي"، ووصفت تامر بصاحب الروح الحلوة والقلب النقي.