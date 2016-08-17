«ريو 2016».. إيناس خورشيد تقترب من «برونزية المصارعة»

فازت اللاعبة الروسية ناتاليا فورو بييفا، منذ قليل، على اللاعبة المصرية إيناس خورشيد بنتيجة 4 -2، ضمن منافسات وزن 69 كجم للمصارعة الرومانية النسائية بدورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية وتستمر حتى يوم 21 أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن تلعب لاعبة منتخب مصر للمصارعة الرومانية، مساء اليوم، على الميدالية البرونزية مع الفائزة من بطلتي منغوليا وكازاخستان.

وتأهلت إيناس خورشيد لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية، الأربعاء، إلى نصف نهائي منافسات اللعبة لوزن 69 كجم في أوليمبياد ريو دي جانيرو بعد الفوز على بطلة البرازيل بنتيجة 5-1 , لتنهي اللقاء لصالحها بلمس الأكتاف.