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رئيس الوزراء اليمنى: سنعيد الحوثيين لصوابهم بالسلم أو بالحرب

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رئيس الوزراء اليمنى: سنعيد الحوثيين لصوابهم بالسلم أو بالحرب رئيس الوزراء اليمنى: سنعيد الحوثيين لصوابهم بالسلم أو بالحرب

>كتب محسن البديوى

قال أحمد عبيد بن دغر، رئيس الوزراء اليمنى، سنعيد الحوثيين إلى صوابهم بالسلم أو بالحرب، مؤكداً أنه لن يكون هناك مفاوضات من أجل تضييع الوقت.

 

واتهم الحوثيين بالمماطلة فى المفاوضات، مؤكداً أن المشروع الأممى لحل الأزمة تضمن انسحاب الحوثيين من المناطق المحتلة وعودة .

 

وأشار إلى أن الحوثيون استغلوا فترة الهدنة وقاموا بإدخال الأسلحة والإمدادات العسكرية لمناطقهم، كما أفشلوا المفاوضات برفضهم الانسحاب من المناطق التى استولوا عليها.

 

وأكد "بن دغر" فى حواره عبر الفضائية المصرية، إن لم تتحرك إلا بطلب من الحكومة الشرعية بعد تدخل إيران فى الصراع.

 


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