أفضل 6 عطور لهذا الصيف

إذا كنت ترغبين في الحصول على بعض الترف في هذا الصيف، فعليك أن تتعرّفي إلى أفضل العطور المميّزة لهذا الموسم. وإذا قمت بادّخار بعض النقود لهذا الغرض، فـ"سيِّدتي نت" سيساعدك في اختيار العطر الأنسب.

إليك سيدتي أفضل عطور هذا الصيف، والتي أثبتت جدارة عالمية حتى الآن:

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1-Dolce & Gabanna Light Blue: هو واحد من العطور الصيفيّة الكلاسيكية المميزة لكلّ امرأة. فهو يسمّى عطر الكمال، ويتميّز برائحته اللطيفة، وإن لم تكن طاغية. إنّه مزيج من رائحة التفاح والأرزّ معاً، كما أنه يتميّز برائحته المميزة التي تستمرّ لوقت طويل.

2-Davidoff Cool Water Woman: من الروائح الأكثر مثالية لهذا الصيف! إنّها رائحة مذهلة، ستسري بك إلى نسيم المحيطات والشواطئ والفاكهة، مثل: الحمضيات، والبطيخ، والأناناس.

3-Chanel Chance Eau Tendre: إذا كنت تحبّين الروائح الخفيفة التي تجعلك تشعرين بالجاذبية والهدوء، فهذا هو العطر المثاليّ. فهذا العطر خليط من الجريب فروت والياسمين ذي الجاذبية اللامتناهية.

4-Roberto Cavalli Paradiso: من العطور المميزة، التي ستميّزك عن الآخرين. لا يمكن لشخص أن يشمّها وينساها أبداً. وهذا العطر مزيج من رائحه البرغموت مع الياسمين.

5-Tom Ford Neroli Portofino: من المعروف أن عطور Tom Ford من العطور الفاخرة القوية التي تستحقّ إنفاق الكثير من المال عليها. وهذا العطر مستوحى من رائحة زهرة البرتقال، كما أنه يحتوي على رائحة الليمون والخزامى وإكليل الجبل.

6-Escada Agua Del Sol: إذا كنت تحبّين روائح الصيف الجميلة، فهذا العطر هو الأفضل لك. إنّه عطر غنيّ برائحة اليوسفي والكمثرى والآيس كريم، مما يُعطيك إحساساً منعشاً لا مثيل له.