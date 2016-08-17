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هذا ما تحتاجين إليه لإبراز جمال عينيك

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الأربعاء 17-08-2016 18:39

بعد الاعتناء بصحة عينيك، يمكنك تطبيق مكياج مناسب لها. وبما أنّ الموضة تتّجه نحو الظلال بعيداً من الأيلاينر، اخترنا لك مجموعة من أجدد ألوان ظلال العيون التي تساعدك على إبراز جمال عينيك وجاذبيتها.

قد يعجبك: هل يمكن استخدام المكياج أثناء الرياضة؟

1." كولورفل مات أيشادو" Colorful Matte Eyeshadow من سيفورا Sephora
2. " باليت زيو 5 كولور" Palette Yeux 5 Couleurs من كلارنس Clarins
3. " كوتور باليت" Couture Palette من ايف سان لوران بوتيه Yves Saint Laurent Beaute
4. " سكاي لاين"Skylineمن ديور Dior
5. " لي 4 أومبر" Les 4 Ombres من شانيل Chanel
6. " باليت 5 كولور" Palette 5 Couleurs من غيرلان Guerlain
7. " سوفت سيرف شادو دير هيو بانسيلس" Soft Serve Shadow Dare Hue Pencils من ماك Mac
8. " دويل انتانسيتي أي شادو" Dual Intensity Eyeshadow من نارس Nars
9. " سانكيسد غولد باليت" Sunkissed Gold Palette من بوبي براون Bobbi Brown
10. " شوكولات بون بون أيشادو باليت" Chocolate Bon Bons Eyeshadow Palette من توفيسد Too Faced

لمزيد من التفاصيل حول طرق العناية بمنطقة العينين، تابعي هذا العدد من مجلة سيدتي

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