«مدحت صالح» يشعل حفل الأوبرا بالمسرح الرومانى

اختتمت دار الأوبرا المصرية، فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بكوم الدكة بالإسكندرية، والذي شهد إقبالا جماهيريا على الحفلات رغم توقفه لأكثر من خمس سنوات، ووصل عدد المشاهدين خلال سبعة أيام إلى 5 آلاف مشاهد، وحرص جميع نجوم الغناء المشاركين فيه على تقديم الأغنية الوطنية بين برنامجهم الغنائي ومنهم «أحمد جمال»، و«مروة ناجى» و«نسمة محجوب».

واختتم المهرجان، فى حفل مبهر للفنان «مدحت صالح» وفرقته الموسيقية بقيادة الفنان عمرو سليم، وظهر مدحت في حالة وهج فني مما جعل الجمهور، يتفاعل معه ويردد الأغاني التي قدمها وتنوعت ما بين التراث وأعماله الخاصة.

وكانت دار الأوبرا المصرية، قد حققت جزءا هاما من رسالتها التنويرية والثقافية من خلال الترويج للآثار المصرية عن طريق الفنون باعتبارها صناعة هامة يمكنها دعم الاقتصاد القومي. بالإضافة إلى احتواء طاقات الشباب ونشر القيم والمعان السامية للفنون التى تساهم فى بناء الإنسان .