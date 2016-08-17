السادات: مجلس الأعمال المصري الصيني سيجتمع قبل زيارة السيسي لبكين.. وسبتمبر بداية انفراجة الاقتصاد

أكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، وعضو مجلس الأعمال المصري الصيني ان المجلس سيجتمع قبيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في سبتمبر المقبل لحضور قمة العشرين.

> وأوضح السادات في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء، أن المجلس سيعقد مناقشات عدة لبحث مراجعة المشروعات المصرية الصينية المشتركة المقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة.

> كما كشف السادات عن أن المجلس سيناقش أيضا كل ما تم إنجازه من اتفاقيات ومشروعات منذ زيارة الرئيس السابقة لبكين، ملمحا إلى أن الزيارة المقبلة والمقرر لها في سبتمبر ستحمل أنباء إيجابية كثيرة بخصوص تطور العلاقة بين القاهرة وبكين على المستوى الاقتصادي.

> ونوه عضو مجلس الأعمال المصري الصيني، إلى أهمية توقيت الزيارة والذي سيأتي تزامنا مع الدفعات الأولى لقرض صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني بداية الانفراجة للاقتصاد المصري المتداعي حاليا.

> وأضاف السادات أنهم سيرافقون الرئيس خلال الزيارة وسيعقدون عدة اجتماعات مع رجال الأعمال الصينيين وممثلي الحكومة هناك لبحث سبلا جديدة للتعاون.