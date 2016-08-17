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رسميا - الجيش القطري يضم سيدو كيتا

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رسميا - الجيش القطري يضم سيدو كيتا رسميا - الجيش القطري يضم سيدو كيتا

أعلن نادي الجيش القطري رسميا عن ضم سيدو كيتا لاعب وسط روما الإيطالي السابق لمدة 6 أشهر.

ورحل النجم المالي عن صفوف روما في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتهاء عقده مع الذئاب.

ولم يكشف نادي الجيش عن المقابل الذي سيحصل عليه اللاعب البالغ من العمر 36 عاما.

وقضى لاعب الوسط المخضرم الموسمين الماضيين ضمن صفوف روما ولعب 59 مباراة في كل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وكان كيتا أحد نجوم الجيل الذهبي لبرشلونة في الفترة ما بين عامي 2008 و2012 مع المدير الفني جوسيب جوارديولا وحقق بقميص البارسا 15 بطولة.

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