محمود عبد المغني يكشف كواليس نجاح «أزمة نسب» في “عيش صباحك”…غدًا

يحل الفنان محمود عبد المغني، ضيفًا علي برنامج “عيش صباحك”، غدًا الخميس، مع المذيع مروان قدري، في الساعة 8 صباحًا، علي إذاعة “نجوم إف.إم”، ليكشف عن كواليس مسلسل الأخير “أزمة نسب”، وأهم الصعوبات التي واجهته في تصوير العمل.

ويتحدث عبد المغني، عن تعاونه مع النجمة زينة، وحالة الكيمياء التي ظهرت بينهما علي الشاشة، وهو ما أدي إلي نجاح العمل، كما يتحدث أيضًا عن عرض العمل حصريًا، وهل ذلك الأمر آثر علي نجاحه، ويعلن “عبد المغني” خلال الحلقة عن أعماله الفنية التي يحضر لها، خاصة في ظل اقترابه من تصوير مسلسل من نوعية الـ 60 حلقة.