إعدام 100 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة بالدقهلية

مراسل«ONA»:

> شن فريق العمل الميداني لقطاع مدينة طلخا بالدقهلية ، حملة مكبرة تضم قطاعات “الصحة، التموين، الطب البيطري، البيئة، المتابعة، ورئاسة مركز طلخا”، للمرور على عدد من المحلات الكائنة بنطاق شارع صلاح سالم .

وبالتفتيش عليها تبين وجود عبوات مجهولة المصدر وغير مبين بها تاريخ الإنتاج وكذلك وجود كميات من الأطعمة ومواد دهنية منتهية الصلاحية وتم إعدام تلك الكميات.

> وتم إعدام 20 كيلو جرام من جوز الهند و7 كيلو زبدة، و8 كيلو بط مجمد ، كما تم المرورعلى عدد آخر من المحلات، وبفحص المعروضات والمواد المباعة ، تبين وجود البعض منها منتهي الصلاحية وغير مطابق للمواصفات الصحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى.

وعلى الفور قرر مسئولى الصحة إعدام 60 كيلو عيش توست و5 كيلو دهون مجمدة.