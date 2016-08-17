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إعدام 100 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة بالدقهلية

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إعدام 100 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة بالدقهلية إعدام 100 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة بالدقهلية

صورة من المضبوطات

مراسل«ONA»:
> شن فريق العمل الميداني لقطاع مدينة طلخا بالدقهلية ، حملة مكبرة تضم قطاعات “الصحة، ، الطب البيطري، البيئة، المتابعة، ورئاسة مركز طلخا”، للمرور على عدد من المحلات الكائنة بنطاق شارع صلاح سالم .

وبالتفتيش عليها  تبين وجود عبوات مجهولة المصدر وغير مبين بها تاريخ الإنتاج وكذلك وجود كميات من الأطعمة ومواد دهنية منتهية الصلاحية وتم إعدام تلك الكميات.
> وتم إعدام 20 كيلو جرام من جوز الهند و7 كيلو زبدة، و8 كيلو بط مجمد ، كما تم المرورعلى عدد آخر من المحلات، وبفحص المعروضات والمواد المباعة ، تبين وجود البعض منها منتهي الصلاحية وغير مطابق للمواصفات الصحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى.

وعلى الفور قرر مسئولى الصحة إعدام 60 كيلو عيش توست و5 كيلو دهون مجمدة.

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أونا

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