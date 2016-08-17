«الأوقاف»: نسدد فواتير الكهرباء والمياه للمساجد ولا نلزم الأهالى بها

أكدت ميرفت شرف الدين، رئيس قطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، الأربعاء، أن الوزارة وجميع مديرياتها تقوم بسداد مستحقات الكهرباء والمياه لجميع المساجد المضمومة لها من خلال الميزانيات المتاحة من وزارة المالية المخصصة لذلك.

وأضافت شرف الدين، فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، أن الوزارة لم تطلب من الأهالى سداد فواتير المياه والكهرباء عن أى مسجد كانت تقوم بسداد فواتيره فى السابق، مؤكدة أنه لم يطرأ أى جديد على نظام سداد الوزارة لمستحقات الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد.

وأشارت ، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتركيب عدادات مسبقة الدفع، لجميع الملحقات والسكن الإدارى بالمساجد حتى لا تتحمل الوزارة فاتورة استهلاك المستفيدين من هذا السكن.