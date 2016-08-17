تناول الحوامل الدهون يضرُّ بأمعاء الجنين

ترتبط صحة الجنين سلباً أم إيجاباً بشكل تام بما تتناوله الأم خلال شهور الحمل، والروتين الغذائي الذي تسير عليه.



وفي إطار ذلك، حذرت نتائج دراسة جديدة الحوامل من الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون أثناء الحمل، حيث تبين أن لها تأثيراً سلبياً على البكتيريا الصديقة في القناة الهضمية، وينتقل ذلك إلى الجنين. ومن المعروف أن ما تأكله الأم خلال رحلة الأشهر التسعة من الحمل يؤثر كثيراً على نمو الطفل، وتُنصح الأمهات دائماً بالتوازن الغذائي خلال تلك المرحلة.



وتوصلت الدراسة إلى هذه النتيجة بعد تحليل براز 157 طفلاً خلال 24-48 ساعة من ولادتهم، وإعادة التحليل بعد 4-6 أسابيع، كما تم جمع بيانات عن العادات الغذائية لأمهاتهم، والتعرف على مقدار استهلاك السكر والدهون والألياف خلال الأشهر السابقة للولادة ، علية حثت الدراسة الحوامل على مراقبة ما يأكلنه من دهون أثناء الحمل لأنه لا يؤثر على أمعائهن فقط وإنما يؤثر على أمعاء أطفالهن أيضاً.



ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "جينوم ميديسن"، وأشرفت على أبحاثها البروفيسورة كريستي آجارد من جامعة تكساس، وأفادت نتائجها أن الأطفال المولودين لأمهات تناولن كمية كبيرة من الدهون خلال الحمل كان لديهم نسبة قليلة من البكتيريا الصديقة في أمعائهم مقارنة بالأطفال الذين تناولت أمهاتهم دهوناً أقل.