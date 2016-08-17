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بالصور..مبادرة «نعم نحن نستطيع» لتطهير خطوط المياه بسوهاج

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صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»:
> شهد اليوم الثالث بمبادرة “نعم نحن نستطيع”، التى تهدف الي تطوير القرية السوهاجية فى الفترة من 15 أغسطس الى 8 سبتمبر من العام الجارى، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بغسيل شبكات مياه الشرب، وخاصة نهايات الشبكات وصيانة محابس الغسيل وكذلك تطهير وصيانة خطوط الصرف الصحى والوصلات المنزلية.

وقامت المعامل المتنقلة  بأخذ عينات مياه شرب من منازل المواطنين والأماكن العامة وتحليلها فوريًا وصيانة وتغيير عدادات المياه التالفة لدى المواطنين وذلك بقرية شطورة بطهطا وقرية الكولا بأخميم وقرية بيت علام بجرجا ومنطقة الحويتى بسوهاج .

وأكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين، القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا بتوعية المواطنين بأهمية النظافة وضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادر المياه من التلوث والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.

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