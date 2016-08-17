ميشال سليمان لـ"شكرى": نثمن دور مصر وحرصها على مؤسسات لبنان الدستورية

ثمن رئيس لبنان السابق العماد ميشال سليمان الدور المصرى الريادى والحريص على تعزيز العلاقات مع جميع الدول العربية، والمهتم بالشأن اللبنانى، وخطورة الفراغ الرئاسى على المؤسسات الدستورية، والانعكاسات السلبية الناتجة عن كثافة النزوح السورى إلى لبنان.

وأكد "سليمان" خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكرى، يرافقه السفير المصرى فى لبنان ومجموعة من الدبلوماسيين، أن الاهتمام المصرى بلبنان ليس جديداً، وجولة الأفق التى يقوم بها وزير الخارجية على الأقطاب مهمة جداً ومشكورة، مشدداً على ضرورة إثبات أهلية اللبنانيين الدستورية ليستطيع الخارج مساعدته كما يجب، والتأكيد كلبنانيين أن الدستور اللبنانى هو الملاذ الآمن والمرجع الوحيد للبنانيين لتسهيل أعمال الدول الصديقة والحريصة على مساعدته.

وأشاد العماد ميشال سليمان، فى بيان صحفى – حصل اليوم السابع على نسخة منه - اليوم الأربعاء، بالدور المصرى الطليعى فى مكافحة الإرهاب، متمنياً على الوزير شكرى مساعدة بلاده فى دعم الجيش اللبنانى، صاحب الخبرة فى محاربة الإرهاب.

وأعرب العماد ميشال سليمان عن أمله أن يساعد المصريون لبنان فى تحمل أعباء النزوح السورى، والوقوف إلى جانبه فى جامعة الدول العربية، ودعمه فى رفض أى شكل من أشكال التوطين، أياً كانت المسميّات.