الحكومة تُوافق على الاتفاق بين مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الإسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأربعاء، على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى، حيث يهدف الاتفاق إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر.

وذلك من خلال دعم العديد المشروعات منها، مشروعات اللجنة العليا المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، ومركز تدريب طاقة الرياح، وبرامج تشجيع تشغيل الشباب، وتنمية إدارة الموارد المائية، وإدارة مياه الشرب والصرف، هذا بالإضافة إلى برامج تمكين المرأة، وتطوير المناطق الحضرية بالمشاركة الأهلية، وتحسين الخدمات العامة.

ومن المقرر أن تتيح الحكومة الالمانية على نفقتها الخاصة مساهمات تصل إلى 46.260.00 يورو فى صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، لتنفيذ تلك المشروعات.