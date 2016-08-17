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تسرب غاز نتيجة كسر الخط الرئيسي لشركة أنابيب البترول بالغربية

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تسرب غاز نتيجة كسر الخط الرئيسي لشركة أنابيب البترول بالغربية تسرب غاز نتيجة كسر الخط الرئيسي لشركة أنابيب البترول بالغربية

أرشيفية

أكد اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، الأربعاء، أن انبعاث رائحة البنزين الشديدة التي شعر بها أهالي شبرا النملة، جاء نتيجة تسرب غاز بكثافة من الخط الرئيسي لشركة أنابيب البترول “القادم من الإسكندرية إلى القاهرة”.

وكانت إدارة شرطة النجدة بمركز طنطا قد تلقت بلاغا بانبعاث رائحة بنزين من ماسورة الخط الرئيسي لشركة أنابيب البترول (القادم من الإسكندرية إلى القاهرة ) والمار بالأراضي الزراعية أمام قرية شبرا النملة دائرة المركز، فانتقل على الفور كل من، اللواء محمد الديب مساعد الوزير واللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية وقيادات المديرية وقوات الحماية المدنية لمنطقة وسط الدلتا.

وتبين تدفق البنزين بكثافة من الخط الرئيسي المشار إليه، وتم التنسيق مع المسئولين بالشركة وغلق الخط، كما تلاحظ تواجد حفرة (1.50متر) مملوءة بالبنزين وتواجد خرطوم قطرة (1.5بوصة).

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

أ ش أ

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