تكليف المحافظين بالانتهاء من صيانة جميع المدارس قبل بدء الدراسة

كلف رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، الأربعاء، بإصدار تعليماته إلى المحافظين للإنتهاء من صيانة كافة المدارس الحكومية قبل بدء العام الدراسي الجديد

وعرض الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، بعض ملامح برنامج الوزارة للعام 2016/2017 الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب

وأشار الوزير إلى أن الوزارة بدأت فعلياً في طرح بناء (30) ألف فصل من خلال التمويل الحكومي

كما سيتم البدء أيضاً قبل نهاية شهر أغسطس الجاري طرح المرحلة الأولى من المشروع القومي لبناء المدارس بنظام حق الإنتفاع بالمشاركة مع القطاع الخاص وتشمل هذه المرحلة 6000 فصل من إجمالي (20) ألف فصل أخرى يتضمنها المشروع.

وفي هذا الإطار ايضا أكد الدكتورعصام فايد وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي أنه قد تمت الموافقة على تخصيص الأراضي المطلوبة لإقامة 115 مدرسة بالأماكن الأشد إحتياجاً ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتحقيق برنامج الحكومة في مجال المشروع القومي لإنشاء المدارس

ومن المقرر أن يساهم ذلك في تقليل الكثافات بالفصول وتغطية إحتياجات المناطق المحرومة بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع.

وفيما يتعلق بمشروعات قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني تم إنهاء مدرسة النصر للتعليم الأساسى بالمقبولة ومدرسة الكمال للتعليم الأساسى ببساط

كما يجري العمل في مشروعات أخرى تضم إحلال كلي لمدرسة عاطف مخيمر الثانوية وتوسعات مدرسة منشأة عبد الرحمن للتعليم الأساسي وإنشاء العديد من المدارس منها مدرسة كتامة للتعليم الأساسي ومدرسة المحفوظة الإبتدائية المشتركة و مدرسة النهضة الإعدادية و مبنى أقامة مدرسة المتفوقين بجمصة و مدرسه ميت غمر الثانويه الميكانيكيه ومدرسة صلاح سنبل الإبتدائية المشتركة بدماص وإحلال كلي للعديد من المدارس منها مدرسة عزبة عشرة للتعليم الأساسي ومدرسة الحوتة الإبتدائية ومدرسة ابن سلام والزهراء الإبتدائية، ومدرسة مصطفى عرفان للتعليم الاساسي، وإنشاء مدرستى شاوة الإعدادية و مدرسة عزبة مليكة للتعليم الأساسي