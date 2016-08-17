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مدير المنتخب ينفي تدخله في الصلح بين لاعبي الأهلي والزمالك

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مدير المنتخب ينفي تدخله في الصلح بين لاعبي الأهلي والزمالك مدير المنتخب ينفي تدخله في الصلح بين لاعبي الأهلي والزمالك

أرشيفية

نفى ايهاب لهيطة، مدير الأول، اليوم الأربعاء، ما تردد خلال الأيام الماضية عن تدخله أو أحد أعضاء الجهاز الفنى للصلح بين لاعبى الأهلى والزمالك على خلفية الاشتباك الذى حدث بعد المباراة أو تحديدًا سعد سمير وباسم مرسى على اثر تعرض سعد للإصابة بعد تدخل باسم بقوة معه فى مبارا الكأس الأخيرة والتى انتهت بفوز الزمالك وتتويجه ببطولة الكأس.

وأوضح لهيطة أن هذا ليس من اختصاصه وأن ما حدث مجرد “نرفزة ملعب” فقط تحدث فى الكثير من المباريات، مؤكدًا
> أن اﻻعبين مجرد خروجهم من الملعب كأن شئ لم يكن.

وأكد مدير المنتخب أنه ﻻ يوجد أهلى وزمالك فى منتخب حيث أن الجميع يمثل مصر فقط وجميع اﻻعبين سواسية.

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