رئيس الوزراء يوجه بالاعتماد عـلى المكون المحلي في المشروعات كأولوية قصوى

وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع المجلس اليوم، بضرورة العمل على زيادة الإعتماد على المكون المحلي للمشروعات الجاري تنفيذها، والإلتزام بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بتفضيل شراء واستخدام المنتج المحلي في جميع المناقصات التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية

وأشار إسماعيل، في بيان صادر عن المجلس اليوم، إلى أن ذلك يعد أولوية قصوى في هذه المرحلة، كما يحقق الإستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد، وتخفيض فاتورة الإستيراد من الخارج وقصره على الإحتياجات الضرورية.

من جهته، عرض المهندس حسام الدين إمام محافظ الدقهلية تقريراً حول أبرزالمشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة الدقهلية.

وأوضح أن عدد المشروعات الجاهزة للإفتتاح قبل 30/9/2016 يبلغ 34 مشروعاً باستثمارات 2 مليار و 531 مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات المنتظرالإنتهاء منها في 30/9/2016 نحو 11 مشروعاً بإستثمارات تصل لنحو مليار و 31 مليون جنيه، بينما من المقرر الإنتهاء من 58 مشروعاً في 30/6/2017 باستثمارات تصل لنحو مليار و 273 مليون جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية أن مشروعات مياه الشرب الضخمة بالمحافظة تسير بمعدلات غير مسبوقة وأوشكت على الإنتهاء.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء وزيري التخطيط، والإسكان، ومحافظ الدقهلية، بضرورة تنسيق الجهود والعمل على مراجعة الموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها في قطاعات الصحة والإسكان، وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات وتدبير المبالغ المطلوبة لها، وتحديد برامج زمنية لإنجازها.

وخلال العرض أشار المحافظ إلى أن المحافظة تشهد العديد من المشروعات المفتوحة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، ففي قطاع الإسكان والمجتمعات العمرانية تم إتمام مشروع للإسكان الإجتماعي بجمصة يضم 4272 وحدة سكنية

كما يجري العمل في مشروع آخر بحمصة بإجمالي 3072 وحدة، هذا إلى جانب مشروع الإسكان الإجتماعى بأجا والمنزلة وبنى عبيد والمطرية ويضم 476 وحدة، ومشروع الإسكان التعاوني بالمنصورة 944 وحدة، مؤكداً أنه يجري العمل على إتمام تلك المشروعات وتنفيذ أعمال التنسيق العام للموقع وربطها بالمرافق العامة ليتسنى تخصيصها لمستحقيها في أقرب فرصة.