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أستاذ أمراض صدرية يوصى بالإقلاع عن التدخين أثناء أداء مناسك الحج

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أستاذ أمراض صدرية يوصى بالإقلاع عن التدخين أثناء أداء مناسك الحج أستاذ أمراض صدرية يوصى بالإقلاع عن التدخين أثناء أداء مناسك الحج

>أمل علام

أكد الدكتور صلاح سرور، أستاذ الأمراض الصدرية بطب الإسكندرية، ورئيس جمعية الإسكندرية للصدر، أن موسم الحج يتميز بتجمع عدد كبير من الناس من مختلف دول العالم، كل بما يحمل من أمراض مختلفة، فيستوجب الحذر الشديد تجنبا لانتقال أمراض خصوصا المعدية منها، وأكثرها شيوعا هى الفيروسات والميكروبات المختلفة.

 

وقال الدكتور صلاح سرور إن بعض المرضى  تتجاوب للعلاج، ومنهم لا يتجاوب مع العلاج مما يشكل خطورة من نقل العدوى، وصعوبة العلاج ، خاصة حاملى الأمراض المزمنة المختلفة كالسكر، والضغط ، والكلى وأمراض الكبد المختلفة، مما يؤثر على المخزون المناعى للإنسان، موضحا أن أى فيروس قد يسبب للحاج مشكلة مرضية، موضحا أن الحج فرصة للإقلاع عن التدخين تماما، لأن التدخين يعتبرأحد المفاتيح لحدوث الفشل التنفسى، خصوصا مع اختلال الجهاز المناعى فى بعض الأشخاص الذين يؤدون مناسك الحج.

وينصح بأخذ جميع التطعيمات المقررة، واستعمال الكمامة خصوصا فى التجمعات شديدة الازدحام، وعدم الاندفاع خلال أداء الشعائر، محذرا من أمراض الجهاز التنفسى، خصوصا الأنفلونزا الموسمية، والتى قد تسبب الوفاة فى بعض المرضى، وخصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


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