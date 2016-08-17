توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا طقساً حارا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق ويكون غائماً جزئياً مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية يصاحبها سقوط بعض الأمطار أحيانا والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً على بعض المناطق المكشوفة خاصة الشمالية.

حركة الرياح : شمالية - شمالية شرقية / 16 - 32 كم/ساعة بوجه عام تصل الى 42 كم/ساعة احيانا على البحر والمناطق المكشوفة.

البحر .. متوسط الموج يضطرب احيانا .. بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاث أقدام قرب الساحل ومن ثلاث إلى خمس وست أقدام في العمق.. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية ودقيقة ظهرا وأدنى مستوى للجزر عند الساعة السادسة و 49 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 41 32 80 35 .

> دبي 45 34 80 25 .

> الشارقة 46 31 785 15.

> عجمان 44 32 80 20.

> أم القيوين 45 30 60 15 .

> رأس الخيمة 46 30 60 15 .

> الفجيرة 41 33 90 30.

> العين 45 31 60 10 .

> ليوا 44 30 90 25 .

> الرويس 42 33 80 20 .

> السلع 41 33 85 40.

> دلما 41 34 85 20 .

> طنب الصغرى 39 33 80 35 .

> طنب الكبرى 39 33 80 35 .

> أبوموسى 40 34 85 40.