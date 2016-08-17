اختيار عقدك من الألماس يعتمد على هذه النقاط

لا تكتمل إطلالة السهرة من دون اختيار العقد المناسب لها؛ ولذلك تواجة السيدات حيرة كبيرة عند اختيار عقد الألماس المناسب لإطلالاتهن. ولكنّ اختيار هذا العقد يخضع لنقاط بسيطة يُمكن أن تعرفيها في السطور الآتية.

- قصّة الفستان

لكلّ فستان عقد مناسب يُكمل إطلالتك به؛ فقصّة الصدر الدائرية الواسعة يمكن أن تظهر عقدك الكبير بأجمل صورة. أمّا العقد المتدلّي بنعومة، فننصحك بأن ترتديه مع قصّة V neck لتعطية لمسة أنثويّة جذابة. أمّا الفستان الذي يحمل قصة من دون أكمام فيمكن أن ترتديه مع العقود الضيّقة أو الكبيرة كما يحلو لك.

- شكل جسمك يحدّد اختيارك

يُمكن لشكل الجسم أو حجم الصدر أن يُضفي اختلافاً كبيراً على إطلالتك بأيّ عقد كان. إن كنت ترغبين في إضفاء طول إضافي ونعومة على شكل جسمك، فننصح باختيار عقد بتصميم متدلٍّ ناعم. أمّا إذا كنت من ذوات الصدر الصغير، فاختاري عقداً بتصميم جذاب ولافت لتكتمل إطلالتك.

شاهدي في الصور أجمل العقود من الألماس من لازوردي، وشاركينا برأيك بها!