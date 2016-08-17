القبض على مسئول التمويل لجماعة الإخوان بالدقهلية

ألقى ضباط الأمن الوطنى بالدقهلية، اليوم، الأربعاء، القبض على أحد أعضاء جماعة الإخوان، والمسئول عن التمويل لأفراد الجماعة.

كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن ضباط الأمن الوطنى، من ضبط المسئول عن تمويل جماعة الإخوان بالمحافظة ويدعى مختار ويعمل فى مجال العقارات، وتشييد الأبراج السكنية، وتم ضبطه بمنطقة حى الجامعة بمدينة المنصورة وبحوزته 140 ألف جنيه.

وكشفت تحريات الأمن الوطنى إلى أن المتهم مقيم بإحدى قرى مركز المنصورة، ويتنقل ما بين المنصورة والقاهرة ودمياط الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.