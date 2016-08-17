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منظمة الصحة العالمية: 36 مليون مصرى معرضين للإصابة بأمراض القلب

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منظمة الصحة العالمية: 36 مليون مصرى معرضين للإصابة بأمراض القلب منظمة الصحة العالمية: 36 مليون مصرى معرضين للإصابة بأمراض القلب

>أمل علام

تنظم ثلاث جمعيات مهتمة بأمراض القلب، والسكر، ودهون الدم، مؤتمر صحفى يوم الجمعة المقبل الموافق 19 أغسطس الجارى، للإعلان عن أحدث الإحصائيات والدراسات المتعلقة بارتفاع نسبة الكولسترول، وارتفاع دهون الدم والتوعية بأمراض القلب، نظرا لارتفاع نسب الكولسترول فى ، طبقا لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، والتى أعلنت أن 36 مليون مصرى معرضين للإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع نسب كولسترول الدم.

يذكر أن الجمعيات التى تشارك بالمؤتمر هى الجمعية المصرية للقلب، والجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم، والجمعية المصرية لتصلب الشرايين.

ويعلن المؤتمر الصحفى نتائج دارسة " " Hope 3والتى كشفت أن الأشخاص الذين لديهم عامل واحد من عوامل الخطورة فى الإصابة بأمراض القلب مثل  التدخين، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والسكر يستفيدون من تناول أدوية تخفيض الكولسترول كنوع من الوقاية، بصرف النظر عن مدى إصابتهم بارتفاع نسب الكولسترول فى الدم.

يواكب المؤتمر الاحتفال بمرور 10 سنوات على طرح أحد أدوية علاج الكولسترول بمصر، بحضور الدكتور سامح شاهين أستاذ أمراض القلب كلية طب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للقلب، والدكتور محمد خطاب أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العينى، ورئيس الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم، والدكتور حسام قنديل أستاذ ورئيس أقسام القلب بطب قصر العينى.

 

والدكتور أشرف رضا أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بطب المنوفية، ورئيس الجمعية المصرية لتصلب شرايين القلب ، والدكتور ابراهيم الابراشى أستاذ الغدد الصماء والسكر والعميد السابق للمعهد القومى للسكر.


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مصر 365

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