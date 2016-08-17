أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

19 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة «جرانة» وأسرته في «الكسب غير مشروع»

Google+ Print
19 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة «جرانة» وأسرته في «الكسب غير مشروع» 19 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة «جرانة» وأسرته في «الكسب غير مشروع»

محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق – أرشيفية

مراسل – ONA:

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة سري محمد بدوي الجمل، الأربعاء، جلسة الـ 19 من سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأسرته في قضية الكسب غير مشروع.

كما حددت نظر القضية أمام الدائرة 3 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي.

 

كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال محمد زهير جرانة، إلى المحاكمة،  بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، حين حصل لنفسه على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه وأسرته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا