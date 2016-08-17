19 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة «جرانة» وأسرته في «الكسب غير مشروع»

مراسل – ONA:

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة سري محمد بدوي الجمل، الأربعاء، جلسة الـ 19 من سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة محمد زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأسرته في قضية الكسب غير مشروع.

كما حددت نظر القضية أمام الدائرة 3 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي.

كان جهاز الكسب غير المشروع، أحال محمد زهير جرانة، إلى المحاكمة، بعد أن كشفت التحقيقات والتحريات حصول المتهم لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع، واستغلال صفته الوظيفية كوزير للسياحة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2005 حتى 29 يناير 2011، حين حصل لنفسه على مبلغ 18 مليونًا و956 ألف جنيه وأسرته.