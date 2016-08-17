أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزيرة التعاون: الحصول على 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والإفريقي

Google+ Print
وزيرة التعاون: الحصول على 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والإفريقي وزيرة التعاون: الحصول على 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والإفريقي

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي – أرشيفية

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار ومع البنك الأفريقي للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، معلنة عن وجود مفاوضات مع الجانب الصيني لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحي.

جاء ذلك عقب توقيع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بروتوكول تعاون مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأربعاء، فى ضوء المنحة المقدمة من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 2.4 مليون دولار بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى .

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن هناك تواصلا مع كل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتى فى إطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، اضافة إلى توفير منح لدعم البعد الاجتماعى لهم، مؤكدة أن الدولة التى بها بنية أساسية جيدة هى التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط "

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير

قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور)

قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور)