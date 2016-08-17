وزيرة التعاون: الحصول على 4.5 مليار دولار من البنكين الدولي والإفريقي

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار ومع البنك الأفريقي للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، معلنة عن وجود مفاوضات مع الجانب الصيني لتوفير تمويل بقيمة مليار دولار لمشروعات الصرف الصحي.

جاء ذلك عقب توقيع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بروتوكول تعاون مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأربعاء، فى ضوء المنحة المقدمة من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 2.4 مليون دولار بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى، إلى أن هناك تواصلا مع كل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق الكويتى للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما من المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولى لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتى فى إطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، اضافة إلى توفير منح لدعم البعد الاجتماعى لهم، مؤكدة أن الدولة التى بها بنية أساسية جيدة هى التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.