أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مجلس أمناء التعليم يناقش إستعدادات العام الدراسي الجديد بالمنيا

Google+ Print
مجلس أمناء التعليم يناقش إستعدادات العام الدراسي الجديد بالمنيا مجلس أمناء التعليم يناقش إستعدادات العام الدراسي الجديد بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

عقد مجلس أمناء التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم، برئاسة الدكتور جمال شحاتة، رئيس مجلس الأمناء، ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إجتماعاً تمهيداً بقاعة الإجتماعات الصغرى بمديرية التربية والتعليم لمناقشة إستعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد وكذلك بعض المشكلات المتعلقة بالمدارس الرسمية للغات.

قال الدكتور جمال شحاتة رئيس مجلس الأمناء، أن الإجتماع حضره  مديرو الإدارات التعليمية وإدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، وتقرر خلاله الموافقة على بعض القرارات المتعلقة بسير العملية التعليمية، من حيث توفير المقاعد، والمنشأت، والكتب الدراسية، وهيئات التدريس.

وقال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أنه تم فتح قاعتين إضافيتين بمدرسة بني مزار الرسمية المتميزة للغات ليصبح عدد القاعات ( 4 قاعات ) وذلك لإستيعاب الأطفال المتقدمين ممن أكملوا خمس سنوات في 1/10/2016 للإلتحاق بالمستوى الأول من رياض الأطفال هذا العام.

وأضاف أنه تم مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية بشأن بناء ملحق بالمدرسة لإستيعاب الزيادات في أعداد الطلاب المتقدمين للمدرسة, في إطار حرص الدولة على إنتظام سير العملية التعليمية، وإزالة كافة العوائق التي تواجه الأطفال المتقدمين للتعليم الأساسي، ولتنفيذ خطة التوسعات لإستقبال أطفال قوائم الإنتظار.
>  


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365