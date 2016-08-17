مجلس أمناء التعليم يناقش إستعدادات العام الدراسي الجديد بالمنيا

عقد مجلس أمناء التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم، برئاسة الدكتور جمال شحاتة، رئيس مجلس الأمناء، ورمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إجتماعاً تمهيداً بقاعة الإجتماعات الصغرى بمديرية التربية والتعليم لمناقشة إستعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد وكذلك بعض المشكلات المتعلقة بالمدارس الرسمية للغات.

قال الدكتور جمال شحاتة رئيس مجلس الأمناء، أن الإجتماع حضره مديرو الإدارات التعليمية وإدارة المدارس الرسمية للغات بالمديرية، وتقرر خلاله الموافقة على بعض القرارات المتعلقة بسير العملية التعليمية، من حيث توفير المقاعد، والمنشأت، والكتب الدراسية، وهيئات التدريس.

وقال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أنه تم فتح قاعتين إضافيتين بمدرسة بني مزار الرسمية المتميزة للغات ليصبح عدد القاعات ( 4 قاعات ) وذلك لإستيعاب الأطفال المتقدمين ممن أكملوا خمس سنوات في 1/10/2016 للإلتحاق بالمستوى الأول من رياض الأطفال هذا العام.

وأضاف أنه تم مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية بشأن بناء ملحق بالمدرسة لإستيعاب الزيادات في أعداد الطلاب المتقدمين للمدرسة, في إطار حرص الدولة على إنتظام سير العملية التعليمية، وإزالة كافة العوائق التي تواجه الأطفال المتقدمين للتعليم الأساسي، ولتنفيذ خطة التوسعات لإستقبال أطفال قوائم الإنتظار.

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