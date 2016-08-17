وزيرة التعاون الدولي: حصلنا على 3.6 مليار دولار منح لا ترد

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن حجم محفظة الوزارة، تبلغ 22.5 مليار دولار، حصلت الوزارة على 11.5 منها خلال 10 أشهر، وأن 35% من هذا الملبغ أي 3.8 مليار دولار منح لا ترد من جهات مختلفة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي، أن الاقتصاد المصري لديه إمكانيات كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة النمو بالبلاد بالتزامن مع الحفاظ على الفئات الأقل دخلا.

وأضاف وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي على هامش توقيع الاتفاق على منحة من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط بقيمة 2.4 مليون دولار، لا نستطيع القيام بنمو اقتصادى فى البلاد بدون وجود بنية أساسية.