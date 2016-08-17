الأمم المتحدة: مقتل 110 سودانيًا في الفيضانات الأخيرة

قالت الأمم المتحدة، إن الفيضانات التي اجتاحت السودان أخيرًا، أودت بحياة 110 سودانيين، وتدمير آلاف المنازل في وسط البلاد وشرقها وغربها.

> وحسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الأربعاء، فإن الفيضانات أودت بحياة 110 سودانيين في الفترة ما بين 15 يوليو- 15 أغسطس، ودمرت أكثر من 14 ألف منزل وشردت ما يزيد على 161 ألف شخص.

وأوضحت المنظمة الدولية أن أكثر المناطق تضررا كانت ولايات كسلا، وسنار، وجنوب كردفان، وغرب كردفان وشمال دارفور.

وتحدث أكبر الفيضانات في السودان في موسم الأمطار، وعندما يفيض نهر النيل وروافده وكذلك عندما تفيض الأنهار الأخرى.

وقالت الأمم المتحدة إن الفيضانات قصيرة المدة في السودان، لكنها تلحق ضررا كبيرا للقرى والمناطق الحضرية.

يذكر أن السودان شهد فيضانات في أغسطس 2013، وقالت الأمم المتحدة إنها الأسوأ في ربع قرن وتأثر بها عشرات الآلاف وتسببت بمصرع 50 شخصا غالبيتهم في الخرطوم.