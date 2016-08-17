أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الأمم المتحدة: مقتل 110 سودانيًا في الفيضانات الأخيرة

Google+ Print
الأمم المتحدة: مقتل 110 سودانيًا في الفيضانات الأخيرة الأمم المتحدة: مقتل 110 سودانيًا في الفيضانات الأخيرة

فياضانات السودان

قالت الأمم المتحدة، إن الفيضانات التي اجتاحت السودان أخيرًا، أودت بحياة 110 سودانيين، وتدمير آلاف المنازل في وسط البلاد وشرقها وغربها.
> وحسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الأربعاء، فإن الفيضانات أودت بحياة 110 سودانيين في الفترة ما بين 15 يوليو- 15 أغسطس، ودمرت أكثر من 14 ألف منزل وشردت ما يزيد على 161 ألف شخص.

وأوضحت المنظمة الدولية أن أكثر المناطق تضررا كانت ولايات كسلا، وسنار، وجنوب كردفان، وغرب كردفان وشمال دارفور.

وتحدث أكبر الفيضانات في السودان في موسم الأمطار، وعندما يفيض نهر النيل وروافده وكذلك عندما تفيض الأنهار الأخرى.

وقالت الأمم المتحدة إن الفيضانات قصيرة المدة في السودان، لكنها تلحق ضررا كبيرا للقرى والمناطق الحضرية.

يذكر أن السودان شهد فيضانات في أغسطس 2013، وقالت الأمم المتحدة إنها الأسوأ في ربع قرن وتأثر بها عشرات الآلاف وتسببت بمصرع 50 شخصا غالبيتهم في الخرطوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا