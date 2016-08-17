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بالصور.. وفد روسى يلتقى محافظ جنوب سيناء ويتفقد مطار شرم الشيخ

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بالصور.. وفد روسى يلتقى محافظ جنوب سيناء ويتفقد مطار شرم الشيخ بالصور.. وفد روسى يلتقى محافظ جنوب سيناء ويتفقد مطار شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء برفقة الوفد الروسي

أستقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، الوفد روسى رفيع المستوى بمكتبه بمدينة شرم الشيخ بحضور اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء والقيادات الأمنية، الذى يزور المحافظة فى زيارة لمدة تستمر لمدة يومين.

ويتكون الوفد من 6 مسئولين روس، يمثلون 6 جهات حكومية روسية مختلفة لتفقد الحالة الأمنية بالمدينة وخاصة مطار شرم الشيخ بعد زيادة الإجراءات الأمنية وعمل المنظومة الأمنية الجديدة لتنشيط السياحة الروسية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هناك مشاورات ولقاءات تتم بين البلدين منذ شهور تمهيدًا لعودة السياحة الروسية خلال أكتوبر المقبل، مؤكدا أن مدينة شرم الشيخ تتمتع بأمان على أعلى مستوى، بالإضافة إلى أن المنظومة الأمنية المتبعة بمطار شرم الشيخ الدولى تتم وفقًا للمعايير العالمية وفق ما أكدته جميع تقارير اللجان الأمنية الدولية التى جاءت من قبل لتفقد الحالة الأمنية بالمطار، لافتا إلى أنه يتم تغيير وتحديث المنظومة الأمنية من فترة إلى أخرى.

وبدأ الوفد الروسى جولته الأمنية من مطار شرم الشيخ، وتحديدا من منطقة تفتيش الحقائب والجوازات وإجراءات التفتيش فى الوصول والمغادرة ثم انتقلوا لجولة داخل المدينة ليقفوا على الحالة الأمنية الحالية وما تم تطويره أمنيا والفنادق والإمكان التى يقضى السائح إجازته بها.

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