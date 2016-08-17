إحالة مدير مستشفى «شبراقاص» و4 أطباء للتحقيق في الغربية

أحال اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، مدير مستشفي شبراقاص ومدير وحدة التضامن ومدير مكتب التموين بذات القري، و4 أطباء بوحدات صحية للتحقيق؛ بسبب الإهمال الوظيفي بترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

وكانت لجنة برئاسة أحمد المغاوري سليمان مساعد رئيس مركز ومدينة السنطة قد قامت بالمرور علي مستشفي شبراقاص ووحدة التضامن الاجتماعي ومكتب التموين بذات القرية ووحدات الصحة بقري كفرالحاج داود والروضة وإشناوي وشنرة البحرية، وتبين عدم تواجد المذكورين رغم توقيعهم بدفتر الحضور، وبإعداد تقرير وعرضه علي رئيس المدينة، أصدر قراره المتقدم.