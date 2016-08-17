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التحقيق في سرقة 90 ألف جنيه من خزينة مديرية أمن الإسكندرية

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التحقيق في سرقة 90 ألف جنيه من خزينة مديرية أمن الإسكندرية التحقيق في سرقة 90 ألف جنيه من خزينة مديرية أمن الإسكندرية

مديرية أمن الاسكندرية

مراسل «ONA»:

بدأت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة في واقعة سرقة مبلغ 90 ألف جنيه من داخل خزينة مديرية أمن الإسكندرية، المخصصة لتوريد حصيلة إيرادات طوابع الشرطة.

واستمعت النيابة اليوم برئاسة محمد شلبى، لأقوال “أحمد. ع” المسئول عن قطاع الحسابات بمديرية أمن الإسكندرية، ومقدم البلاغ، الذي أشار إلى أنه أثناء مراجعة قيمة المبلغ المالي الموجود داخل الخزينة، فوجئ بوجود عجز في 90 ألف جنيه، وعلى أثره أبلغ قيادات المديرية بالأمر.

كما قررت النيابة استدعاء عدد من العاملين بقسم الحسابات بالمديرية لسؤالهم عن الواقعة وكذلك ندب الأدلة الجنائية لرفع البصمات ومعاينة موقع الحادث.

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