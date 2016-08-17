5 أسباب تجعلك تشعر بالعطش الدائم

العطش هو الشعور بالرغبة فى تناول السوائل وهى آلية أساسية تشارك فى توازن السوائل، وهى تنشأ من نقص فى السوائل، وإذا كانت نسبة الماء فى الجسم قليلة فإنها تعطى إشارات المخ بالعطش.

فالجفاف المستمر يمكن أن يسبب العديد من المشاكل مثل مشاكل الكلى ومشاكل عصبية مثل الصرع والعطش المفرط المستمر، فهناك الكثير من الأمور التى تجعلك تشعر بالعطش والتى رصدها موقع The Readers’ Digest

1-المشى لفترات صباحاً

المشى لفترات طويلة يفقد الجسم السوائل ويجعلك تشعر بالعطش ولكن تؤكد العديد من الدراسات أن نسبة الماء التى يفقدها الجسم عند المشى نهارا أكثر بكثير مما يفقده الجسم عند المشى ليلا

2- مرض السكرى

يشعر مرضى السكرى بالعطش الدائم فالعطش المستمر من أهم علامات الإصابة بالسكرى

3- جفاف الفم

عند عدم إفراز القدر الكافى من اللعاب يصاب الفم بالجفاف فيحتاج الجسم للحصول على المزيد من الماء

4- الإصابة بفقر الدم

يعتمد الجسم على خلايا الدم السليمة ليحمل الدم فى جميع أنحاء الجسم، حيث إن فقر الدم عادة ما يسبب العطش الشديد

5- تناول أدوية تسبب الجفاف

هناك عدد من الأدوية التى تؤثر على الفم وتجعلك تشعر بالجفاف مثل التى تحتوى على الكولين