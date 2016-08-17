بوتسوانا تعفي مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة إلى أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة والعادية أصبح بإمكانهم السفر إلى جمهورية بوتسوانا دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة مع إمكانية البقاء لمدة ثلاثة شهور "90 يوما ".

وأوضح أحمد سعيد الهام الظاهري الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الوزارة تلقت مذكرة تتضمن قرار حكومة جمهورية بوتسوانا إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة إلى الأراضي البوتسوانية.

وأشار إلى أن قرار جمهورية بوتسوانا يؤكد تنامي العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية بوتسوانا وبما يعزز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة مستقبلا.

للتعرف على جمهورية بوتسوانا، زر الرابط التالي:http://www.albayan.ae/one-world/overseas/2016-08-17-1.2698433