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احالة آسيوي هتك عرض طفلة بالإكراه إلى المحكمة

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احالة آسيوي هتك عرض طفلة بالإكراه إلى المحكمة احالة آسيوي هتك عرض طفلة بالإكراه إلى المحكمة

أحالت النيابة العامة في دبي نجارا آسيويا  يبلغ من العمر 31 عاما إلى محكمة الجنايات بتهمة هتك عرض طفلة بالإكراه أمام منزلها .

وقالت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم   استغل وجود الطفلة بمفردها، وضعف إدراكها وقام باحتضانها وارتكب تصرفات أخرى تندرج تحت جناية هتك العرض بالإكراه.

وأوضح أحد شهود الإثبات وهو عريف بشرطة دبي إن الطفلة التي تبلغ من العمر 9 سنوات كانت تلعب أمام الفيلا التي تقيم بها في دبي، وكان هناك عمال يقومون بطلاء بوابة المنزل، فنادى أحدهم عليها وأمسك بها ثم انتهك أجزاء مختلفة من جسدها، حتى صرخت المجني عليها ولاذت بالفرار إلى ذويها.

التفاصيل بعد قليل


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