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مركز الدعم الطلابى بجامعة قناة السويس يجتمع لمتابعة خطه العام المقبل

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مركز الدعم الطلابى بجامعة قناة السويس يجتمع لمتابعة خطه العام المقبل مركز الدعم الطلابى بجامعة قناة السويس يجتمع لمتابعة خطه العام المقبل

>الإسماعيلية – جمال حراجى

أجتمع اليوم مجلس مركز الدعم الطلابي برئاسة الدكتور طارق راشد رحمي، والدكتور محمد شقيدف المدير التنفيذي للمركز، وأعضاء المركز الدكتورة ميرفت عبد العزيز، والدكتورة نهى العاصي، والدكتور أمير مهنا، والدكتور محمد عبد الجواد، وذلك للتأكيد على عدد من النقاط الهامة والتي ألقى الضوء عليها الدكتور طارق راشد رحمي ومنها متابعة أعمال الوحدات بشكل مستمر، ومتابعة ومناقشة الخطة المتبعة لكل وحدة، وتواجد منهجية كاملة وموحدة للوحدات بحيث يكون التأثير موحد على الطلاب ما يجعل هناك فائدة أكبر وشمولية، وتطبيق نماذج ومعايير ثابتة على جميع طلاب الكليات.

وأكد الدكتور طارق راشد على ضرورة تفعيل المقرات داخل الكليات و موعد لزيارة المقر الذي تم تجهيزه فى موعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم.

هذا وسوف يعقد مركز الدعم الطلابي اجتماعا شهريا مع المجالس التنفيذية للوحدات يدعى إليها مديري رعاية الشباب والتعليم والطلاب والرعاية الطبية كما يمكن لرئيس اتحاد الطلاب أن يحضر هذا الاجتماع لاطلاع أعضاء الوحدة على احتياجات الطلاب، يعقب هذا الاجتماع اجتماع أخر للمجلس يتم من خلاله تحديد نقاط الخطأ وتفاديها في المرات المقبلة، كما تتم زيارات متوالية لأعضاء المركز للوحدات المختلفة بالكليات والتي تم تحديدها في كل كلية.

وأكد اجتماع المجلس على ضرورة تواجد بوابة خاصة لمركز الدعم الطلابي ملحقة بموقع شئون التعليم والطلاب بموقع الجامعة.

 


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