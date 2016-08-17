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مقتل 3 أشخاص فى الهند بعد إصابتهم بشق فى الحنجرة خلال الاحتفال بيوم الاستقلال

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مقتل 3 أشخاص فى الهند بعد إصابتهم بشق فى الحنجرة خلال الاحتفال بيوم الاستقلال مقتل 3 أشخاص فى الهند بعد إصابتهم بشق فى الحنجرة خلال الاحتفال بيوم الاستقلال

احتفالات الهند_أرشيفية

لقى ثلاثة أشخاص حتفهم إثر إصابتهم بشق في الحنجرة بسبب الخيوط المغلفة بالزجاج التى تستخدم فى طيران الطائرات الورقية أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال فى الهند.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الأربعاء، أن من بين الضحايا سانشى جويال /3 سنوات/ وهارى /4 سنوات/، حيث كانا ينظران من فتحة سقف سياراتهما بالعاصمة نيودلهى حينما شقت الخيوط الحادة حناجرهما، بينما قتل ظفار خان /22 عاما/ بنفس الطريقة أثناء قيادته دراجته البخارية.

وأشارت (بي بي سي) إلى أن الكثير من الهنود يستخدمون الطائرات الورقية للاحتفال في المناسبات المهمة مثل عيد الاستقلال.

من جانبها، فرضت الهندية حظرا على استخدام الخيوط الحادة لطيران الطائرات الورقية، وتعهدت بشن حملات توعية لتثقيف المواطنين بمخاطر استخدام هذه الخيوط.

يشار إلى أن البعض يستخدم الخيوط المغلفة بالزجاج لإسقاط الطائرات الورقية للمنافسين، وهو تكتيك غالبا ما ينتهى بإصابة وقتل عدد من المواطنين.

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