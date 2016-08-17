سامح شكرى عقب لقاء جعجع: مصر تعمل لمواجهة التحديات المشتركة ولمصلحة لبنان

التقى وزير الخارجية سامح شكرى مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرافقه السفير المصرى فى بيروت الدكتور محمد بدر الدين زايد، ومسئول الملف العربى بوزارة الخارجية السفير نزيه النجارى، المستشاران أحمد أبو زيد ونادر زكى، والسكرتير الثالث فى وزارة الخارجية المصرية محمد عاطف، فى حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية فى القوات اللبنانية بيار بو عاصى.

وأكد وزير الخارجية - بحسب الموقع الرسمى لحزب القوات اللبنانية- اليوم الأربعاء، أنه يستمع إلى كل الرؤى التى تهدف لتحقيق مصلحة لبنان، مشيرا إلى أن مصر تعمل لمصلحة واحدة ولمواجهة تحديات المشتركة للدول العربية وما يعود بالنفع على لبنان يعود بالنفع على مصر والعكس صحيح.

وأوضح شكرى أن مصر تسعى مع كل الأطراف لتأمين الراحة والاستقرار للشعب اللبنانى بالتعاون مع الجميع، مؤكدا أنه تداول مع جعجع ما يمكن عمله سوياً لما فيه مصلحة مشتركة للبلدين.

بدوره أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، أن مصر لعبت دوراً مسانداً للبنان عبر التاريخ، متمنا أن تعود مصر لتلعب دورها لحاجة المنطقة إليها.