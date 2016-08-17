للحجاج..12 خطوة تجنبك العدوى أثناء أداء المناسك

أيام قليلة ويبدأ موسم الحج، أكبر تجمع من البشر من مختلف دول العالم، ما يعرض الحجيج للعديد من الأمراض التى تنتقل من خلال التنفس، كالأنفلونزا والأمراض الصدرية، وأغلب من يذهبون للحج من كبار السن، والذين غالبا ما يكونوا مصابين بأمراض مزمنة مثل السكر والضغط وأمراض الحساسية ولتجنب العدوى خلال أداء مناسك الحج هناك خطوات يجب اتباعها.

أكدت الدكتورة مها كامل غانم أستاذ الأمراض الصدرية بطب أسيوط وكيل كلية طب أسيوط، أن الحاج يحتاج إلى بذل مجهود كبير أثناء تأدية مناسك الحج، وأيضا تعرضه للتزاحم أثناء أداء المناسك.

وتقدم الدكتورة مها كامل 12 خطوة هامة تجنب الحاج الأمراض المرتبطة بالحج أهمها:

1- تناول التطعيمات اللازمة قبل السفر للحج لتجنب الإصابة بالعديد من الأمراض المرتبطة بالحج وخلال تطعيم الأنفلونزا الموسمية

2- استعمل أدواتك الشخصية فقط ولا تستخدم أدوات بالغير

3- تجنب السلام لأنه من أكثر الوسائل التى تنقل العدوى وخصوصا عندما يكون الشخص مريضا وتجنب استعمال موبايل الأشخاص الآخرين لأنه قد يكون محملا بالعديد من الفيروسات.

4- مسح الأيدى بالمناديل المبللة بالكحول أو الديتول وتطهيرها باستمرار لعدم نقل العدوى من اليد إلى الأنف والعينين

5- السجود لفترات طويلة يعرضك لنقل العدوى من خلال سجادة الصلاة، فاحرص على استعمال سجادة الصلاة الخاصة بك لتجنب نقل العدوى مع تجنب السجود بعد شخص مريض

6- عند بداية ظهور أى أعراض بالجهاز التنفسى العلوى من السعال أو العطس أو أى أعراض تشير إلى إصابة الجهاز التنفسى العلوى يجب علاجها فورا قبل حدوث أى مضاعفات

7- يجب على كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة الحرص على تناول الأمصال وعدم بذل مجهود كبير أثناء الحج حتى لا يخاطر بحياته، لأن المجهود الزائد يؤدى إلى الإصابة بصعوبة بالتنفس لذلك يجب عدم اجهاد النفس حتى لا تتعرض لمضاعفات

8- البعد عن مناطق التزاحم لعدم التعرض للأمراض التى تنقل عن طريق التنفس

9- ارتداء الملابس القطنية واستعمال الشمسية أثناء المشى فى الشمس للوقاية من حرارة الشمس المباشرة.

10- شرب كميات وافرة من المياه لتجنب التعرض للجفاف فى ظل ارتفاع درجة حرارة الجو خاصة مياه زمزم

11- للمدخنين.. ننصح بالامتناع عن التدخين لأن الجانب الروحانى يكون غالب أثناء أداء المناسك ويعتبر الحج فرصتك للإقلاع عن التدخين

12- مرضى الصدر عليهم مراجعة الطبيب قبل السفر لكى يكون معهم العلاج المناسب خلال فترة الحج لضبط التنفس والتى يتم أخذها بانتظام، وتنظيم العلاج، وعند الشعور بأى أعراض اللجوء للطبيب فورا لعدم حدوث مضاعفات

وتنصح كبار السن بالصحبة الآمنة لسرعة التصرف عند حدوث أى مشكلة صحية لهم.