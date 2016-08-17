فارس المدني يتعرض لجلطة دماغية ومصدر مقرب منه يكشف لـ "سيدتي نت" خفايا وضعه

أكدت مصادر مقربة من الفنان فارس المدني تعرضه لجلطة في الدماغ دخل على إثرها العناية المركزة.

وأجرى "سيدتي نت" اتصالاً بأحد المقربين من فارس للاطمئنان عليه، فذكر لنا: "كل شيء حدث فجأة، ولكن قدَّر الله وما شاء فعل. قبل أسبوع تعرض فارس لجلطة وتبين لنا أنها في الدماغ، والحمد لله على كل حال. الآن تحسنت حالته كثيراً، وهو أفضل من ذي قبل". وعن سبب هذه الجلطة قال: "الجلطة جاءت بشكل مفاجئ، ودون سبب سوى أنها قدر من الله، ولكن فارس الآن بخير وهذا هو الأهم". وحول ما إذا كان فارس يستطيع الخروج من المستشفى قال: "حالته الصحية الآن لا تستدعي القلق، وهو خرج من الأزمة السابقة، وقد يسمح له الطبيب بالخروج خلال اليومين المقبلين".

يشار إلى أن المغردون على تويتر أنشأو هاشتاقاً#فارس المدني #يارب اشفه _واشفي –جميع مرضى_ المسلمين على تويتر داعيين له بالشفاء العاجل .

الجدير بالذكر أن فارس المدني هو أحد مشتركي برنامج "آراب آيدول" في عام 2014 ونجح وتأهل وتم قبوله في البرنامج. فذهب إلى بيروت مع جملة المُشتركين وهُناك تأهل إلى نهائيات البرنامج في موسمه الثالث مع حازم شريف وهيثم خلايلي وفاز حازم شريف باللقب في نهاية الأمر.

وكان آخر عمل للمدني أغنية "حبيب القلب"، وهي من كلمات سلطان السيف، وألحان بدر بن محمد، وتوزيع زيد نديم، ولاقت رواجاً كبيراً بين المستمعين.

"سيدتي نت" يتمنى الشفاء العاجل للفنان فارس المدني.