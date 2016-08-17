أخبار عاجلة

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مصر دولة قبيطية بمسلميها ومسيحيها " كلنا أقباط " -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : إحنا هندخل الجنة على طبق من فضة متشكرين أوي -
تعرف على صلاحيات رئيس الجمهورية الأربعة عشر وفقا لقانون الطوارئ المصري -
السفيرة عزيزة - إيفيت شكري عياد : مدارس الراهبات عمرها ما كانت إسمها مدارس مسيحية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : مرض فساد التعلق " أمراض العقيدة " الشعب المصري ما زال بخير -
فيديو || أحد العائدين من تنظيم داعش يكشف كيفية تجنيدهم لانتحاريين طنطا والإسكندرية -
بالصور || مفاجأت حدثت بكنيستي طنطا والإسكندرية قبيل تفجيرهما ومصادر بالكنيسة والداخلية يؤكدون ذلك -
أشرف قاسم يرحل عن الداخلية -
السفيرة عزيزة - الشيخ / خالد الجندي : يجب أن نتخلص من التسميات الدينية للأشياء " الصفا والمروة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فارس المدني يتعرض لجلطة دماغية ومصدر مقرب منه يكشف لـ "سيدتي نت" خفايا وضعه

Google+ Print

الأربعاء 17-08-2016 13:36

أكدت مصادر مقربة من الفنان فارس المدني تعرضه لجلطة في الدماغ دخل على إثرها العناية المركزة.
وأجرى "سيدتي نت" اتصالاً بأحد المقربين من فارس للاطمئنان عليه، فذكر لنا: "كل شيء حدث فجأة، ولكن قدَّر الله وما شاء فعل. قبل أسبوع تعرض فارس لجلطة وتبين لنا أنها في الدماغ، والحمد لله على كل حال. الآن تحسنت حالته كثيراً، وهو أفضل من ذي قبل". وعن سبب هذه الجلطة قال: "الجلطة جاءت بشكل مفاجئ، ودون سبب سوى أنها قدر من الله، ولكن فارس الآن بخير وهذا هو الأهم". وحول ما إذا كان فارس يستطيع الخروج من المستشفى قال: "حالته الصحية الآن لا تستدعي القلق، وهو خرج من الأزمة السابقة، وقد يسمح له الطبيب بالخروج خلال اليومين المقبلين".
يشار إلى أن المغردون على تويتر أنشأو هاشتاقاً#فارس المدني #يارب اشفه _واشفي –جميع مرضى_ المسلمين على تويتر داعيين له بالشفاء العاجل .
الجدير بالذكر أن فارس المدني هو أحد مشتركي برنامج "آراب آيدول" في عام 2014 ونجح وتأهل وتم قبوله في البرنامج. فذهب إلى بيروت مع جملة المُشتركين وهُناك تأهل إلى نهائيات البرنامج في موسمه الثالث مع حازم شريف وهيثم خلايلي وفاز حازم شريف باللقب في نهاية الأمر.
وكان آخر عمل للمدني أغنية "حبيب القلب"، وهي من كلمات سلطان السيف، وألحان بدر بن محمد، وتوزيع زيد نديم، ولاقت رواجاً كبيراً بين المستمعين.
"سيدتي نت" يتمنى الشفاء العاجل للفنان فارس المدني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي