سيلينا غوميز تعتذر لـ جاستين بيبر

بعد معركة الانستقرام المحتدمة، قدمت النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez اعتذارها لحبيبها السابق النجم الشهير جاستين بيبر Justin Bieber.

وقد جاء الاعتذار بعد انتقاد سيلينا البالغة من العمر 23 عاماً جاستين البالغ من العمر 22 عاماً، طريقة مخاطبة الأخير لمعجبيه الذين أبدوا استياءهم من نشره صورته مع حبيبته الجديدة صوفيا ريتشي Sofia Richie.

وكتبت سيلينا :"يبدو أنني كنت أنانية وقلت كلاماً بلا جدوى وأنا أعتذر عما قلته".

إلا أن اعتذار سيلينا جاء متأخراً إذ أن بيبر كان قد ألغى حسابه على انستقرام بعد المعركة التي احتدمت بينهما متجاهلاً الـ77.8 مليون متابع له.

يذكر أن جاستين كان قد حوّل حسابه إلى خاص، فتعرّض لهجوم من متابعيه، الذين أكّدوا له أنّه سيخسر محبّيه بهذه الخطوة، فأعاده إلى طبيعته ليغلقه تماماً بعد دقائق.

وكانت سيلينا قد ردت قبل ذلك على تهديد بيبر بتحويل حسابه إلى خاص بالقول :" إن كنت لا تتحمّل هذا الكره تجاه حبيبتك، فتوقف عن نشر صورها، فمن المفترض أنّ هذه الصور تخصّكما أنتما فقط".

وأضافت النجمة: "لا تغضب على محبيك فهم يكنّون لك الحبّ... وهم من كانوا إلى جانبك من الأساس".

ولم ينل التعليق رضا جاستين الذي ردّ قائلاً: "من المضحك أن أسمع هكذا كلام من أشخاص استغلّوني للشهرة وما زالوا...أنا لا أكنّ الكراهية لأحد، وبالطبع أحبّ جمهوري".

وبدورها، أجابت سيلينا على تعليق جاستين باتهامه بخيانته لها عدة مرات، في الوقت الذي كانت فيه متسامحة، كما أكّدت أنها لا تستغرب غضب جمهوره منه.

واللافت أنّ ردّ جاستين الأخير جاء كالصاعقة على معجبيه ومعجبي سيلينا، إذ قال: "تتحدّثين عن الخيانة...وما الذي حصل بينك وبين زين مالك "Zayn Malik".

هل يحرم جاستين بيبر جمهوره من حسابه على انستقرام؟

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